Авиакатастрофа «Боинга» в Иране: появилась информация о пилотах самолета и черных ящиках

https://racurs.ua/n131727-aviakatastrofa-boinga-v-irane-naydeny-chernye-yaschiki-samoletom-upravlyali-opytnye-piloty.html

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На месте авиакатастрофы самолета МАУ в Иране спасатели обнаружили так называемые черные ящики — оба бортовых самописца Boeing 737−800. По сообщениям СМИ Ирана, один самописец сохранился в относительно хорошем состоянии.

Информацию об обнаружении бортовых самописцев подтвердил прокурор Тегерана. Также сообщается, что их передали местным правоохранителям для проверки, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на иранский телеканал IRIB.

Кроме этого, во время сегодняшнего брифинга технический директор «Международных авиалиний Украины» Александр Шафиев заявил, что у самолета Boeing 737−800 2016 года выпуска во время плановой проверки, выполнявшейся 6 января, никаких неисправностей не было обнаружено. Также в МАУ исключили из вероятных причин авиакатастрофы ошибку экипажа.

Учитывая сложность самого рейса, экипаж был усилен… Имея данные, что самолет набрал высоту 2400 м, ошибка экипажа минимальна. Мы ее просто не предполагаем, — добавили в компании.

По словам вице-президента МАУ по летной работе Игоря Сосновского, члены экипажа были опытными летчиками. В частности, командир Владимир Гапоненко налетал 11,6 тыс. часов, инструктор Алексей Наумкин — 12 тыс. ч, а второй пилот Сергей Хоменко — 7,6 тыс. ч.

Напомним, 8 января после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни в Тегеране пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал неподалеку воздушных ворот Ирана. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. На борту находились 11 граждан Украины, 63 — Канады, 82 — Ирана, 10 — Швеции, четверо — Афганистана, трое — Германии и трое — Великобритании.

В МАУ отмечают, что самолет был новым и работал исправно. Также украинская авиакомпания временно приостановила все полеты в Иран. Расследованием катастрофы займется международная комиссия.