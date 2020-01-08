Авиакатастрофа МАУ в Иране: СНБО подтвердила гибель 11 украинцев, СМИ обнародовали имена

https://racurs.ua/n131720-snbo-podtverdila-gibel-11-ukraincev-smi-obnarodovali-imena.html

Ракурс

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране унесла жизни 11-ти граждан Украины. Такую информацию 8 января официально подтвердил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Стало известно, что на борту Boeing 737, выполнявшего рейс PS 752, который разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось двое граждан Украины — пассажиров и еще девять украинцев — членов экипажа.

Кроме этого, в Твиттер Aviation Newsroom были обнародованы имена погибших.

Погибшими, согласно предварительной информации СМИ, считаются: Сергей Хоменко, Екатерина Стадник, Марина Микитюк, Валерий Овчарук, Владимир Гапоненко, Юлия Сологуб, Ольга Кобюк, Елена Малахова, Алексей Наумкин, Игорь Матков и Денис Лихно.