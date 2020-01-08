Авіакатастрофа МАУ в Ірані: РНБО підтвердила загибель 11 українців, ЗМІ оприлюднили їхні імена

РНБО підтвердила загибель 11 українців, ЗМІ оприлюднили їхні імена / Фото: ANADOLU

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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані забрала життя 11 громадян України. Таку інформацію 8 січня офіційно підтвердила Рада національної безпеки та оборони України.

Стало відомо, що на борту Boeing 737, який виконував рейс PS 752 та розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, перебувало двоє громадян України — пасажирів та ще дев’ятеро українців — членів екіпажу.

Окрім цього, у Твіттер Aviation Newsroom оприлюднили імена загиблих. Загиблими, за попередньою інформацією ЗМІ вважаються: Сергій Хоменко, Катерина Стаднік, Марина Микитюк, Валерій Овчарук, Володимир Гапоненко, Юлія Сологуб, Ольга Кобюк, Олена Малахова, Олексій Наумкін, Ігор Матков та Денис Ліхно.

Також очільник українського МЗС Вадим Пристайко у Твіттер оприлюднив інформацію щодо країн походження загиблих в катастрофі МАУ у Тегерані. За його даними 82 пасажирів були громадянами Ірану, 63 — Канади, 11 — України, 10 — Швеції, четверо — Афганістану, троє — Німеччини та ще троє - Великої Британії.

Нагадаємо, сьогодні близько 4.30 за київським часом авіалайнер Boeing 737−800, який належить авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», впав поблизу столиці Ірану невдовзі після зльоту. Літак мав виконати рейс PS752 за маршрутом «Тегеран — Київ». 8 січня МАУ призупинила виконання усіх рейсів в Тегеран на невизначений термін у зв’язку з авіакатастрофою. МЗС України створило комісію з розслідування причин катастрофи. Президент Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження, а також перевірити льотну придатність всього цивільного флоту.

На борту літака перебувало 169 пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу, з них 11 громадян України, усі вони загинули.