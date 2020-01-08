Зеленський доручив Рябошапці відкрити кримінальне провадження щодо авіакатастрофи МАУ в Ірані / Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131722-aviakatastrofa-mau-v-irani-zelenskyy-doruchyv-vidkryty-kryminalne-provadjennya-ta-pereviryty-ves.html

Ракурс

У зв’язку з авіакатастрофою літака Boeing 737−800 «Міжнародних авіаліній України» в Ірані президент Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору Руслану Рябошапці відкрити кримінальне провадження.

Також, за словами глави держави, повинна бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію.

Маємо відпрацювати всі можливі версії. Незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту, — йдеться у повідомленні Зеленського.

Нагадаємо, сьогодні близько 4.30 за київським часом авіалайнер Boeing 737−800, який належить авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», впав поблизу столиці Ірану невдовзі після зльоту. Літак мав виконати рейс PS752 за маршрутом «Тегеран — Київ». 8 січня МАУ призупинила виконання усіх рейсів в Тегеран на невизначений термін у зв’язку з авіакатастрофою. МЗС України створило комісію з розслідування причин катастрофи.

На борту літака перебувало 169 пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу, з них 11 громадян України, усі вони загинули.