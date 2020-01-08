Авіакатастрофа в Ірані: МАУ проводить брифінг, фото — AFP

https://racurs.ua/ua/n131721-aviakatastrofa-v-irani-mau-provodyt-bryfing-translyaciya.html

Ракурс

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» проводить брифінг щодо падіння українського «Боїнга» поблизу Тегерана.

Сьогодні стало відомо, що МАУ призупинила виконання рейсів в Тегеран на невизначений термін у зв’язку з катастрофою свого літака. МЗС України створило комісію з розслідування причин катастрофи літака МАУ в Тегерані. Наразі офіційні версії падіння не озвучувалися.

Нагадаємо, що сьогодні вранці біля Тегерана зазнав аварії Boeing 737. У ньому перебувало 169 пасажирів та 9 членів екіпажу, з них 11 громадян України — 9 членів екіпажу і два пасажири.