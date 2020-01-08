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Ракурс
Авіакатастрофа в Ірані: МАУ проводить брифінг, фото — AFP

Авіакатастрофа в Ірані: МАУ проводить брифінг (ТРАНСЛЯЦІЯ)

8 січ 2020, 10:19
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Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» проводить брифінг щодо падіння українського «Боїнга» поблизу Тегерана.

Сьогодні стало відомо, що МАУ призупинила виконання рейсів в Тегеран на невизначений термін у зв’язку з катастрофою свого літака. МЗС України створило комісію з розслідування причин катастрофи літака МАУ в Тегерані. Наразі офіційні версії падіння не озвучувалися.

Нагадаємо, що сьогодні вранці біля Тегерана зазнав аварії Boeing 737. У ньому перебувало 169 пасажирів та 9 членів екіпажу, з них 11 громадян України — 9 членів екіпажу і два пасажири.

Джерело: Ракурс


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