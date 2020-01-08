Падіння "Боїнга" в Ірані: відео пошукових робіт на місці авіакатастрофи, фото — Твіттер Avianews

https://racurs.ua/ua/n131719-obgorili-zalyshky-litaka-ta-ryatuvalnyky-u-maskah-video-poshukovyh-robit-na-misci-padinnya.html

Ракурс

На місці падіння українського «Боїнга» поблизу Тегерана тривають пошукові роботи. На відео, яке з’явилося в мережі, видно обгорілі залишки літака, рятувальників у масках, які шукають тіла загиблих.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» призупинила виконання рейсів в Тегеран на невизначений термін у зв’язку з катастрофою свого літака.

МЗС України створило комісію з розслідування причин катастрофи літака МАУ в Тегерані. Наразі офіційні версії падіння не озвучувалися.

Нагадаємо, що сьогодні вранці біля Тегерана зазнав аварії Boeing 737. У ньому перебувало 169 пасажирів та 9 членів екіпажу, з них 11 громадян України — 9 членів екіпажу і два пасажири.