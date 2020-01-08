Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Падіння "Боїнга" в Ірані: відео пошукових робіт на місці авіакатастрофи, фото — Твіттер Avianews

Обгорілі залишки літака та рятувальники у масках: відео пошукових робіт на місці падіння українського «Боїнга»

8 січ 2020, 10:06
999

На місці падіння українського «Боїнга» поблизу Тегерана тривають пошукові роботи. На відео, яке з’явилося в мережі, видно обгорілі залишки літака, рятувальників у масках, які шукають тіла загиблих.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» призупинила виконання рейсів в Тегеран на невизначений термін у зв’язку з катастрофою свого літака.

МЗС України створило комісію з розслідування причин катастрофи літака МАУ в Тегерані. Наразі офіційні версії падіння не озвучувалися.

Нагадаємо, що сьогодні вранці біля Тегерана зазнав аварії Boeing 737. У ньому перебувало 169 пасажирів та 9 членів екіпажу, з них 11 громадян України — 9 членів екіпажу і два пасажири.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше