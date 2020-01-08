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Авіакатастрофа в Ірані: списки загиблих уточнюються, уряд готує пошукову групу, яка вилетить в Тегеран, фото — FlyRadar24

Списки загиблих в Ірані уточнюються, уряд готує пошукову групу, яка вилетить в Тегеран

8 січ 2020, 09:33
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Міністерство закордонних справ України готує списки пасажирів, які загинули під час авіакатастрофи українського «Боїнга» в Ірані.

Перелік осіб, які були на борту, буде оприлюднено найближчим часом. Влада з’ясовує, хто точно сів у літак, «щоб не було розбіжностей», повідомила прес-служба президента України.

На місці подій, в аеропорту «Імам Хомейні», перебувають посол і консул України в Ірані. В РНБОУ створили оперативний штаб.

Київ планує у найближчі години відправити спеціальні літаки в Тегеран по лінії МЗС і Міноборони, щоб вивезти тіла загиблих. Наразі влада чекає на погодження іранської сторони для відльоту.

Як розповів раніше прем'єр Олексій Гончарук, за попередніми даними, на рейс було зареєстровано 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. МЗС України відкрило гарячу лінію. Її номер — +380442381657.

Вилітаю до Києва. Всі заходи тримаю на особистому контролі. Дуже прошу всіх утриматися від спекуляцій і висування неперевірених версій стосовно катастрофи до офіційних повідомлень, — прокоментував авіакатастрофу Зеленський у своєму Телеграм-каналі.

Джерело: Ракурс


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