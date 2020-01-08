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Український літак був збитий ракетою сил ППО Ірану – ЗМІ, фото: flickr-Alec Wilson

Український літак був збитий ракетою сил ППО Ірану — ЗМІ (ФОТО

8 січ 2020, 09:32
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Літак «Боїнг-737» української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» могли збити ракетою.

Сили протиповітряної оборони (ППО) Ірану нібито випадково влучили в авіалайнер. Про це повідомляє Al Hadath у Twitter.

Видання не посилається на конкретне джерело. Додаткової інформації журналісти не надають.

Український літак був збитий ракетою сил ППО Ірану – ЗМІ, фото: ISNA

Як відомо, війська Ірану активізувались на минулому тижні через ймовірну загрозу зіткнення з силами США. За даними американської розвідки, Тегеран поступово перекидає ракетні підрозділи у різні частини країни. Офіційні представники іранської сторони не коментували версію про збиття літака ракетою сил ППО.

Український літак Boeing-737 зазнав аварії 8 січня недалеко від Тегерана. Катастрофа сталася після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні. Посольство України уточнює інформацію щодо обставин трагедії та списків загиблих. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, на борту літака було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.


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