Український літак був збитий ракетою сил ППО Ірану – ЗМІ, фото: flickr-Alec Wilson

https://racurs.ua/ua/n131715-ukrayinskyy-litak-buv-zbytyy-raketou-syl-ppo-iranu-zmi.html

Ракурс

Літак «Боїнг-737» української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» могли збити ракетою.

Сили протиповітряної оборони (ППО) Ірану нібито випадково влучили в авіалайнер. Про це повідомляє Al Hadath у Twitter.

Видання не посилається на конкретне джерело. Додаткової інформації журналісти не надають.

Як відомо, війська Ірану активізувались на минулому тижні через ймовірну загрозу зіткнення з силами США. За даними американської розвідки, Тегеран поступово перекидає ракетні підрозділи у різні частини країни. Офіційні представники іранської сторони не коментували версію про збиття літака ракетою сил ППО.

Український літак Boeing-737 зазнав аварії 8 січня недалеко від Тегерана. Катастрофа сталася після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні. Посольство України уточнює інформацію щодо обставин трагедії та списків загиблих. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, на борту літака було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.