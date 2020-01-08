Украинский самолет был сбит ракетой сил ПВО Ирана - СМИ, фото: flickr-Alec Wilson

https://racurs.ua/n131715-ukrainskiy-samolet-byl-sbit-raketoy-sil-pvo-irana-smi.html

Ракурс

Самолет «Боинг-737» украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» могли сбить ракетой.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана якобы случайно попали в авиалайнер. Об этом сообщает Al Hadath в Twitter.

Издание не ссылается на конкретный источник. Дополнительной информации журналисты не предоставляют.

Как известно, войска Ирана активизировались на прошлой неделе из-за вероятной угрозы столкновения с силами США. По данным американской разведки, Тегеран постепенно перебрасывает ракетные подразделения в разные части страны. Официальные представители иранской стороны не комментировали версию о возможном запуске ракеты силами ПВО.

Украинский самолет Boeing-737 потерпел крушение 8 января недалеко от Тегерана. Катастрофа произошла после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни. Посольство Украины уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, на борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.