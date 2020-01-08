Иран синхронизировал удар по базам США в Ираке с временем атаки на генерала Сулеймани, фото — Reuters

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Ракурс

Иран нанес ракетный удар по меньшей мере двум военным базам США в Ираке. По данным американской стороны, Иран применил более 10 ракет.

По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиле. При этом использовано было якобы более десятка ракет.

Атака произошла в 01.30 по Киеву, в ночь с 7 на 8 января. В это же время в ночь на 3 января США ударили по кортежу иранского генерала Касема Сулеймани в аеропорту Багдада. Государственное телевидение Ирана назвало авиаудары операцией «Мученик Сулеймани», сообщает АР.

Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей Исламской революции Ирана. В своем заявлении они призвали американские войска уйти из Ирака, как это решил парламент страны в воскресенье, 5 января.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что администрация США знает о сообщениях об атаке на базу США в Ираке. Трамп решил официально сообщить о своей реакции утром 8 января (в Киеве будет 16.00 — 17.00)

Стали известны последствия иранских атак. Солдаты ВС Ирака не пострадали во время ракетного удара, сообщает Reuters. Военные США в Ираке, вероятно, были оповещены о запуске Ираном ракет. Эта информация могла быть оперативно полученная с помощью системы оповещения, сообщил во вторник телеканал NBC.

Одной из составляющих системы является объект, находящийся под управлением Агентства национальной безопасности США в штате Мэриленд. Система также включает в себя спутники и радиолокационные станции.

Федеральное авиационное агентство США запретило американским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством Ирана, Ирака, Омана, а также над Персидским заливом.

Утром 8 января появилась реакция министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Он заявил, что Тегеран предпринял ракетные обстрелы на основании статьи 51 Устава ООН (о самообороне), но не стремится войны или эскалации.

«Ракурс» сообщал, что войска США на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности. Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону ответить.