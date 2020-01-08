Авиакатастрофа «Боинга» в Тегеране: Киев подтвердил гибель людей, появились фото и видео падения, фото — AP

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Официальный Киев подтвердил падение в Тегеране «Боинга-737», который принадлежал украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Президент Владимир Зеленский сообщил, что катастрофа произошла после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни. В официальном релизе говорится, что «самолет МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта». Все пассажиры и члены экипажа погибли. Посольство Украины уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших.

Зеленский также сообщил, что прерывает поездку в Оман и возвращается в Киев.

«Боинг» выполнял рейс 752 «Тегеран — Киев». На борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

В соцсетях появилось видео вероятного падения самолета. Авторы отмечают, что яркая точка в небе, которая медленно приближается к земле, и является упавшим «Боингом».

Глава управления по чрезвычайным ситуациям Ирана Времен Хоссейн Куливанд сообщил для AP, что никто из людей, находившихся на борту лайнера, не выжил. Возможной причиной аварии он назвал техническую неисправность. Официальный представитель аэропорта заявил, что возгорание двигателя стало причиной крушения самолета.

Спасатели пытаются собрать тела погибших, чтобы передать их судмедэкспертам. Он добавил, что тела погибших будет трудно узнать из-за существенных повреждений.

Украинское посольство в Иране, а также пресс-служба МАУ пока не предоставили информации о последствиях катастрофы. Представитель гражданской авиации Ирана заявил, что самолет после вылета из международного аэропорта Имама Хомейни потерпел крушение между Парандой и Шахриарой.

Онлайн-трекер Flightradar в Твиттер сообщил, что проверяет информацию о возможном сбивании рейса. На нем есть данные о последней геолокации самолета. Ее получили в 2.44 — через две минуты после времени взлета самолета.