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Роботов Digit начали поставлять первым потребителям, фото: pixabay
Роботов Digit начали поставлять первым потребителям (ФОТО)https://racurs.ua/n131712-robotov-digit-nachali-postavlyat-pervym-potrebitelyam-foto.htmlРакурс
Роботы Digit теперь доступны для потребителей.
Компания Agility Robotics отправила первую партию американским гражданам. Об этом сообщает пресс-служба корпорации Ford.
Отмечается, что человекоподобные роботы будут использоваться для курьерской доставки товаров. Покупатели уже получили эту технологию. В Ford заказали первые два экземпляра.
На первых образцах будут тестировать возможности применения роботов на складах. Технологические роботизированной системы могут активно использоваться в коммерческой доставке товаров. Это значительно облегчит работу обычных работников. Рассматривается сотрудничество в рамках проекта беспилотной доставки продукции.
Автомобили Ford могут подключать к роботам Digit. Это позволит постоянно обновлять облачные карты. Такая возможность поможет воспроизводить один и тот же тип информации.
Ранее китайские ученые создали робота-кошку MarsCat. Уникальная технология передает шесть эмоций.
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