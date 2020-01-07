Роботов Digit начали поставлять первым потребителям, фото: pixabay

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Роботы Digit теперь доступны для потребителей.

Компания Agility Robotics отправила первую партию американским гражданам. Об этом сообщает пресс-служба корпорации Ford.

Отмечается, что человекоподобные роботы будут использоваться для курьерской доставки товаров. Покупатели уже получили эту технологию. В Ford заказали первые два экземпляра.

На первых образцах будут тестировать возможности применения роботов на складах. Технологические роботизированной системы могут активно использоваться в коммерческой доставке товаров. Это значительно облегчит работу обычных работников. Рассматривается сотрудничество в рамках проекта беспилотной доставки продукции.

Автомобили Ford могут подключать к роботам Digit. Это позволит постоянно обновлять облачные карты. Такая возможность поможет воспроизводить один и тот же тип информации.

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