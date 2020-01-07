Войска США на Ближнем Востоке привели в полную боевую готовность - СМИ, фото: Navy Live

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Войска США на Ближнем Востоке приведены в полную боевую готовность.

Это означает, что Пентагон готовится сбивать беспилотники Ирана из-за данных разведки. Журналисты CNN сообщили подробности со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Американские ракетные батареи противовоздушной обороны провели необходимые мероприятия по усилению боеготовности. Разведка якобы заметила какие-то признаки угрозы со стороны иранских войск. Силы США на Ближнем Востоке уже готовы «к угрозе нападения».

Телеканал отмечает, что несколько дней американская разведка фиксировала перемещение военной техники Ирана. Пентагон следил за транспортировкой баллистических ракет и беспилотников. Такие переброски подразделений означают, что Тегеран может обезопасить свое оружие от возможного удара американских войск, а также вероятно планирует организовать собственные атаки.

Ранее духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Вашингтону «серьезной местью» за убийство генерала Касема Сулеймани. Иранского военного ликвидировали ракетным ударом вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа. Это спровоцировало напряжение в регионе.