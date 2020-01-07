Війська США на Близькому Сході привели в повну бойову готовність – ЗМІ, фото: Navy Live

https://racurs.ua/ua/n131711-viyska-ssha-na-blyzkomu-shodi-pryvely-v-povnu-boyovu-gotovnist-zmi.html

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Війська США на Близькому Сході приведені в повну бойову готовність.

Це означає, що Пентагон готується збивати безпілотники Ірану через дані розвідки. Журналісти CNN повідомили подробиці з посиланням на двох неназваних американських чиновників.

Американські ракетні батареї протиповітряної оборони здійснили необхідні заходи щодо посилення боєготовності. Розвідка нібито помітила якісь ознаки загрози з боку іранських військ. Сили США на Близькому Сході вже готові «до загрози нападу».

Телеканал зазначає, що кілька днів американська розвідка фіксувала переміщення військової техніки Ірану. Пентагон слідкував за транспортуванням балістичних ракет і безпілотників. Такі перекидання підрозділів означають, що Тегеран може убезпечити свою зброю від можливого удару американських військ, а також ймовірно планує організувати власні атаки.

Раніше духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив Вашингтону «серйозною помстою» за вбивство генерала Касема Сулеймані. Іранського військового ліквідували ракетним ударом поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа. Це спровокувало напруження у регіоні.