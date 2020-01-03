Вашингтон закликав американських громадян негайно покинути Ірак. Фото:

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Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликає американських громадян в Іраку «негайно покинути країну» після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.

Наразі в Іраку не працюють американські дипломатичні відомства, всі консульські операції були припинені. Про це йдеться в повідомленні американського держдепартаменту, передають УНН.

У зв’язку із загостренням напруженості в Іраку і регіоні ми настійно закликаємо громадян США негайно покинути Ірак. У зв’язку з нападами ополченців, підтримуваних Іраном, на територію посольства США, всі консульські операції були припинені. Громадяни США не повинні підходити до посольства, — йдеться в заяві диплома.

Раніше повідомлялося, що армія США за наказом президента Дональда Трампа провела атаку в аеропорту Багадада і вбила іранського генерала Касема Сулеймані. Цю людину називали однією з найвпливовіших в Ірані — він керував воєнними операціями країни на Близькому Сході. В Пентагоні назвали атаку «оборонними діями на захист американських службовців».

За інформацією Reuters, генерал Сулеймані часто відвідував Москву, взимку 2019 року його двічі фіксували в Росії. Журналісти стверджують, що саме Сулеймані нібито переконав Кремль почати військову операцію на території Сирії. Він у 2015 році описав Москві сценарій війни. Це могло статися під час першого його візиту до Москви. Тоді Сулеймані зустрічався з Володимиром Путіним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.