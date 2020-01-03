Ізраїль перевів армію в підвищену готовність після вбивства іранського генерала. Фото: Фокус

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В Ізраїлі екстрено скликали нараду з керівниками спецслужб та армії після того, як внаслідок американського ракетного удару в Багдаді загинув керівник спецпідрозділу «Кудс», генерал іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

Армія Ізраїлю вже переведена в підвищену готовність на північних кордонах. Країна очікує будь-які дії з боку Лівану, Сирії або Сектора Газа. Раніше верховний лідер Ірану Алі Хаменеї пообіцяв помститися за його загибель. Про це повідомляє телеканал Al Jazeera в Тwitter.

Міністр оборони Ізраїлю закликає до екстреної зустрічі керівників служб безпеки і армії для оцінки ситуації після вбивства Сулеймані, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, армія США за наказом президента Дональда Трампа провела атаку в аеропорту Багадада і вбилаіранського генерала Касема Сулеймані. Цю людину називали однією з найвпливовіших в Ірані — він керував воєнними операціями країни на Близькому Сході. В Пентагоні назвали атаку «оборонними діями на захист американських службовців».