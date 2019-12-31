Напад на посольство США: Трамп звинуватив в атаці Іран і надсилає в Ірак додаткові сили, фото — Reuters

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Міністерство оборони США направляє додаткові сили до Іраку, де 31 грудня стався напад на посольство Сполучених Штатів у Багдаді.

Ці військові будуть забезпечувати захист американського диппредставництва. Прес-служба Пентагону відзначила, що спрямування додаткових сил відбулася внаслідок штурму посольства учасниками акції протесту, які вимагали закрити його і вивести усі американські війська з Іраку.

Напад на американське посольство в Іраку організував Іран. Про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter.

Іран вбив американського підрядника, поранивши багатьох. Ми рішуче відповіли, і завжди будемо так відповідати. Іран організовує атаку на посольство США в Іраку. Вони будуть нести повну відповідальність. Очікуємо, що Ірак використовує свої сили для захисту посольства, — прокоментував сьогоднішні події в Багдаді Трамп.

Керівник дипмісії США і співробітники посольства з Багдаду евакуйовані. Масова акція перед американським посольством в Багдаді проходить на знак протесту проти атаки американських ВПС на табір шиїтського угруповання «Катаїб Хезболлах» на кордоні з Сирією. В результаті нальоту загинули 25 осіб, приблизно 50 бойовиків отримали поранення.

Сьогодні вранці прихильники цього шиїтського угруповання напали на посольство США, розбили вхід на територію відомства і підпалили зону для прийому відвідувачів. Охорона посольства і поліція застосували проти демонстрантів гранати зі сльозогінним газом і зробили кілька попереджувальних пострілів в повітря. Постраждали приблизно 20 осіб.