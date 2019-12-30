Ракетний удар нанесено по військовій базі США під Багдадом

Ракетний удар. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n131457-raketnyy-udar-naneseno-po-viyskoviy-bazi-ssha-pid-bagdadom.html

Ракурс

Ракетний удар був нанесений у неділю по військовій базі, розташованій у районі іракського міста Ет-Таджі у 27 км на північ від Багдада. На цій базі дислокувалися американські військові.

Чотири ракети «Катюша» вибухнули поблизу військової бази. Жоден солдат у результаті ракетної атаки не постраждав, повідомляє телеканал Al-Arabiya, посилаючись на іранського чиновника, який побажав залишитися невідомим.

Перед цим у неділю Пентагон повідомив, що США у відповідь на атаки з боку проіранськогошиїтського воєнізованого угруповання «Катаїб Хезболла» завдали ударів по п’яти об'єктах даного угруповання в Іраку та Сирії. Удари проводилися за допомогою безпілотників.

Курдський телеканал «Рудана» повідомляв, що в результаті цих ударів загинули чотири людини і ще 30 людей отримали поранення.

Нагадаємо, що в п’ятницю, 27 грудня, невідомі влаштували ракетний обстріл військової бази США поруч із містом Кіркук на півночі Іраку. У результаті обстрілу один американець загинув, ще кілька американських і іракських військовослужбовців отримали поранення.

США в цих атаках звинувачують бойовиків, яких підтримує Іран.