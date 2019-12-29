Зеленський прокоментував обмін на Донбасі, скріншот відео

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Обмін, який сьогодні відбувся на КПВВ «Майорське», міг зірватися. Президент України Володимир Зеленський заявив про це в аеропорту «Бориспіль» під час зустрічі українських громадян, яких обміняли в проросійських терористів.

Я повертав додому живих, перша частина домовленостей, про які ми говорили у Парижі, виконана. Ми повернули 81 людину, зараз прилетіло 76 осіб, решта залишилися на тимчасово окупованих територіях. Найголовніше — люди вдома. Я щасливий, — розповів президент в «Борисполі».

Він зазначив, що повернення політв’язнів, а також людей із окупованого Криму є «іншим треком». Зеленський згадав про звільнених судом «беркутівців», яких передали сьогодні в ОРДЛО.

Такими були умови цього обміну. Це було складне рішення, політичне. Вважаю, що наші бійці, військові і журналісти — герої. Для нас був такий пріоритет. Я поважаю батьків і родичів Героїв Небесної сотні. Ми не можемо повернути мертвих, але ми могли повернути живих, — сказав Зеленський.

Він нагадав, що вироків суду щодо екс-співробітників «Беркуту» не було багато років.

Якби вони залишилися, ми не не отримали б наших хлопців-розвідників, які були в Дебальцево. Навіть якби було ще 100 беркутівців, а мені запропонували одного розвідника, я б його обміняв, — заявив глава держави, пообіцявши закінчити в майбутньому усі «справи Майдану».

Літак зі звільненими з полону українцями приземлився увечері 29 грудня в аеропорту «Бориспіль». Його зустрічали родичі звільнених, а також керівництво країни. Першим з літака вийшов Богдан Пантюшенко, який потрапив у полон під час боїв біля селища Спартак поблизу Донецького аеропорту в січні 2015 року.