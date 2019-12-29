Інтеграція Білорусі та Росії: Мінськ і Москва не домовилися щодо нафти, газу і податків, фото — Ведомости

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Білорусія і Росія поки не узгодили інтеграційні дорожні карти щодо нафту, газу і податків. Про це заявив перший віце-прем'єр уряду Білорусі Дмитро Крутий.

Він додав, що ще до кінця року, можливо, відбудеться контакт лідерів двох країн, щоб знайти рішення зі спірних питань, повідомляє телеканал «Білорусь 1».

Три питання, які в принципі були позначені після останньої зустрічі президентів у Санкт-Петербурзі, залишаються на сьогоднішній день. Це газ, нафту і певні питання по податковій карті, — заявив перший віце-прем'єр білоруського уряду.

Після зустрічі президентів Білорусії і РФ 20 грудня в Санкт-Петербурзі сторонам вдалося погодити 28 дорожніх карт. Залишаються неузгодженими питання нафти, газу і податків. Всього таких дорожніх карт 31.

Крутий заявив, що Білорусія в рамках інтеграції з Росією не буде відмовлятися від білоруського рубля і не планує переходити на іншу валюту.

Це до розмови про довіру до національної валюти і вигадкам в рамках програми інтеграції про те, що ми відмовимося від білоруського рубля і перейдемо на якусь іншу валюту. Це абсолютна дурість, — повідомив посадовець.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 23 грудня заявив, що вся можлива подальша додаткова підтримка буде надаватися Білорусії тільки тоді, коли всі дорожні карти щодо інтеграції будуть виконані. Медведєв тоді сказав, що неузгодженою залишається дорожня карта, присвячена подальшої інтеграції, включаючи створення наднаціональних органів, єдиної валюти і єдиного емісійного центру. Пізніше президент Білорусі Лукашенко в інтерв’ю «Ехо Москви» заявив, що Мінськ і Москва не обговорюють питання створення наднаціональних органів.

Попередні зустрічі Путіна і Лукашенка відбулися у грудні — в Сочі та Санкт-Птербурзі.