Політв’язнів з Криму включать до наступного обміну з Росією, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n131454-politv-yazniv-z-krymu-vkluchat-do-nastupnogo-obminu-z-rosiieu-predstavnyctvo-prezydenta.html

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Політичних в’язнів Кремля, які утримуються в Росії й на окупованому нею півострові Крим, включать у наступний обмін утримуваними особами. Цю категорію заручників Москви включать у списки наступного разу, повідомило 29 грудня представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

Робота зі звільнення триває. Сьогодні відбувся перший етап, анонсований президентом України, на черзі наступні кроки. Кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення, — йдеться у заяві, яку представництво президента в Криму поширило сьогодні у Фейсбук.

В Зеленського наполягають на тому, що «жоден громадянин України, кримський татарин чи українець, не забутий і боротьба за кожного нашого громадянина продовжується».

Нагадаємо, що в рамках обміну проросійські бойовики з так званих ДНР і ЛНР видали Україні 76 осіб (12 військових і 64 цивільних).

Раніше Служба безпеки України повідомляла, що всього у полоні бойовиків на Донбасі перебуває 250 осіб. Попередні великі обміни відбувалися у грудні 2017 року, а також 7 вересня 2019 року. Восени цього року з російського полону повернулися 35 українців. Серед них були 24 моряки, яких Росія захопила в Керченській протоці у 2018 році, політв’язні Кремля Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Павло Гриб.