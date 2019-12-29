Обмін полоненими: Париж, Берлін та Москва відреагували на звільнення, Зеленський мовчить, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n131449-paryj-berlin-ta-moskva-vidreaguvaly-na-obmin-zelenskyy-movchyt.html

Ракурс

Обмін утримуваних осіб, який 29 грудня відбувся між Україною і так званими ДНР та ЛНР, прокоментували уряди країн «нормандської четвірки». Президент України Володимир Зеленський наразі не висловив офіційну позицію, літак із колишніми заручниками російських терористів прибуде до Борисполя приблизно о 20.00.

В Кремлі обмін назвали «новим кроком до виконання комплексу мінських угод». Про це заявив представник Росії на переговорах у Тристоронній контактній групі в Мінську Борис Гризлов.

Сподіваємося, що тепер Київ зможе перейти до реалізації своїх політичних зобов’язань за погодженням у контактній групі всіх правових аспектів особливого статусу Донбасу, у тому числі з закріпленням цього статусу у Конституції, — сказав Гризлов для ТАСС.

Він також заявив, що Україна взяла на себе зобов’язання не переслідувати звільнених осіб.

Берлін і Париж вітають обмін. Так повідомила сьогодні заступник офіційного представника уряду ФРН Мартіна Фіц.

Канцлер Ангела Меркель і французький президент Емманюель Макрон вітають сьогоднішнє звільнення і обмін полоненими на сході України, — заявила вона у Твіттер.

Крім того, сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. Вони позитивно оцінили обмін утримуваних осіб, що відбувся в Донецькій області за схемою «всіх встановлених на всіх встановлених».

Президент Володимир Зеленський наразі офіційно не коментував обмін, а от міністр закордонних справ Вадим Пристайко в Твіттер написав, що це — найкращий новорічний подарунок для 76 українських родин.