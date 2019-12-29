Обмін біля Горлівки: СБУ опублікувала список звільнених, фото — Фейсбук О.Дихніч

https://racurs.ua/ua/n131448-jurnalist-asieiev-teroryst-lusvargi-eks-berkutivci-kogo-minyaly-bilya-gorlivky-spysok.html

Ракурс

На Донбасі 29 грудня відбувся масштабний обмін полоненими, 76 українців готуються летіти до Києва.

В межах обміну додому повернувся журналіст Станіслав Асєєв, який у полоні пробув 2,5 роки (962 дні). 22 жовтня так званий суд Донецька засудив журналіста до 15 років колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві.

Асєєв зник у Донецькій області 2 червня 2017 року — його викрали російські найманці.

Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які повернулися із тюрем ДНР-ЛНР. З полону звільнили 12 військових.

Решта 64 звільнених — цивільні.

Україна сьогодні передала терористам п’ятьох екс-беркутівців, який вчора зі скандалом звільнили з-під арешту в Києві. Йдеться про Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, які перебували під вартою, а також Сергія Тамтуру й Олександра Маринченка, які залишалися під цілодобовим домашнім арештом. Київський апеляційний суд відпустив їх під особисте зобов’язання.

Адвокат Валентин Рибін розповів, що Аброськіна, Зінченка та Янішевського передали у так звану ДНР, Маринченка та Тамтуру — у фейкову ЛНР. Раніше родини Героїв Небесної сотні зверталися до президента Зеленського з проханням не звільняти колишніх беркутівців для обміну.

Крім того, в рамках обміну терористам передали громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, який воював проти України і на початку травня 2018 року був затриманий небайдужими киянами у центрі столиці. До нового арешту він жив у Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (МП). У жовтні 2016 року Лусваргі затримали за участь у війні проти України у так званому мотострілецькому батальйоні «Вікінг».