Обмін біля Горлівки завершено, четверо звільнених відмовилися їхати з ОРДЛО, фото — ОП

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Ракурс

Процес взаємного звільнення утримуваних осіб, що відбувався 29 грудня на КПВВ «Майорське» біля Горлівки, завершився. Про це повідомила прес-служба Офісу президента України.

76 наших у безпеці на підконтрольній Україні території. Подробиці згодом, — зазначено в офіційному повідомленні.

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розповів, що четверо українців відмовилися брати участь в обміні і залишились на окупованій території. Причина цього — їхні родини, які мешкають в ОРДЛО.

Ці люди звільнені, але залишились там жити, — сказав Сивохо.

Крім того, він, а також представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська розповіли, що у списку на обмін була 141 особа, але 14 відмовились їхати на окуповану територію, повідомляє «Громадське».

За даними журналіста Крістофера Міллера, Україна видала 123 людини (60 — Донецьку і 63 — Луганську), а навзамін отримала 77 людей. Звільнених з полону чекають родичі й журналісти в аеропорту «Бориспіль» і в «Мистецькому арсеналі» в Києві.