Обмен возле Горловки завершен, 18 освобожденных отказались возвращаться, фото — ОП

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Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, который происходил 29 декабря на КПВВ «Майорское» возле Горловки, завершился. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

76 наших в безопасности на подконтрольной Украине территории. Подробности позже, — говорится в официальном сообщении.

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо рассказал, что четверо украинцев отказались участвовать в обмене и остались на оккупированной территории. Причина этого — их семьи, проживающие в ОРДЛО.

Эти люди освобождены, но остались там жить, — сказал Сивохо.

Кроме того, он, а также представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская рассказали, что в списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались ехать на оккупированную территорию, сообщает «Громадське».

По данным журналиста Кристофера Миллера, Украина выдала 123 человека (60 — Донецку и 63 — Луганску), а взамен получила 77 человек. Освобожденных из плена ждут родственники и журналисты в аэропорту «Борисполь» и в «Художественном арсенале» в Киеве.