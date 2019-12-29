Обмен на Донбассе: появились фото лиц, передали Киеву и фейковых ДНР-ЛНР, фото — Офис президента

https://racurs.ua/n131444-obmen-na-donbasse-v-seti-poyavilis-foto-lic-kotoryh-peredali-kievu-i-feykovym-dnr-lnr.html

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Сегодня происходит «большой обмен» удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков фейковых ЛНР-ДНР. Появились фото лиц, передали Киеву и фейковых ДНР-ЛНР. На фото — лица, Киев передал пророссийским силам, а также бывшие украинские пленники террористов.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

Во время процедуры верификации в палатке все 25 ранее находящихся в ОРДЛО украинцев заявили, что не хотят оставаться на оккупированной территории.

Согласно информации росСМИ, Украина передала в так называемую ДНР 60 человек, ДНР Киеву — 52 человека. В фейковую ЛНР передали 63 человека, оттуда на контролируемую Украины территорию вернулись 25 человек.

Официальный Киев пока не делал никаких сообщений об этом. Украинских журналистов к этой части обмена не допустили.

Родственники освобожденных, которых возвращают на подконтрольную Киеву территорию Украины, собираются в столице и затем поедут в аэропорт «Борисполь» встречать своих близких.