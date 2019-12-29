Обмін на Донбасі: в мережі з’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР

Обмін на Донбасі: з’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n131444-obmin-na-donbasi-z-yavylysya-foto-osib-yakyh-peredaly-kyievu-ta-feykovym-dnr-lnr.html

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Сьогодні відбувається «великий обмін» утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків фейкових ЛНР-ДНР. З’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР. На фото — особи, яких Київ передав проросійським силам, а також колишні українські бранці терористів.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що з ОРДЛО мають повернутися 80 осіб.

Під час процедури верифікації у наметі перші 25 раніше утримуваних в ОРДЛО українців заявили, що не хочуть залишатись на окупованій території.

Відповідно до даних росЗМІ, Україна передала в так звану ДНР 60 осіб, ДНР Києву — 52 людини. У фейкову ЛНР передали 63 особи, звідти на контрольовану Україною територію повернулися 25 людей.

Офіційний Київ наразі не робив жодних повідомлень про це. Українських журналістів до цієї частини обміну не допустили.

Родичі звільнених під час обміну, кого повертають на підконтрольну Києву територію України, збираються у «Мистецькому арсеналі» і потім прямуватимуть до аеропорту «Бориспіль» зустрічати своїх близьких.