Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Обмін на Донбасі: з’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР, фото — Офіс президента

Обмін на Донбасі: в мережі з’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР

29 гру 2019, 15:17
999

Сьогодні відбувається «великий обмін» утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків фейкових ЛНР-ДНР. З’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР. На фото — особи, яких Київ передав проросійським силам, а також колишні українські бранці терористів.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що з ОРДЛО мають повернутися 80 осіб.

Обмін на Донбасі: з’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР, фото — Офіс президента

Під час процедури верифікації у наметі перші 25 раніше утримуваних в ОРДЛО українців заявили, що не хочуть залишатись на окупованій території.

Обмін на Донбасі: з’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР, фото — Офіс президента

Відповідно до даних росЗМІ, Україна передала в так звану ДНР 60 осіб, ДНР Києву — 52 людини. У фейкову ЛНР передали 63 особи, звідти на контрольовану Україною територію повернулися 25 людей.

Офіційний Київ наразі не робив жодних повідомлень про це. Українських журналістів до цієї частини обміну не допустили.

Обмін на Донбасі: з’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР, фото — Офіс президента

Родичі звільнених під час обміну, кого повертають на підконтрольну Києву територію України, збираються у «Мистецькому арсеналі» і потім прямуватимуть до аеропорту «Бориспіль» зустрічати своїх близьких.

Огидно те, що за процесом ми змушені стежити за раша і сепар-ЗМІ. Наших журналістів просто не пустили. Ось що це з боку ОП? Тупість? — написала у Фейсбук журналіст Оксана Дихніч, яка перебуває на передовій поблизу КПВВ «Майорськ».

Обмін на Донбасі: з’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР, фото — Офіс президента

Обмін на Донбасі: з’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР, фото — Офіс президента

Обмін на Донбасі: з’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР, фото — Фейсбук О.Дихніч

Обмін на Донбасі: з’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР, фото — Офіс президента

Обмін на Донбасі: з’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР, фото — Офіс президента

Обмін на Донбасі: з’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР, фото — Фейсбук О.Дихніч

Обмін на Донбасі: з’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР, фото — Фейсбук О.Дихніч

Обмін на Донбасі: з’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР, фото — Фейсбук О.Дихніч

Обмін на Донбасі: з’явилися фото осіб, яких передали Києву та фейковим ДНР-ЛНР, фото — Фейсбук О.Дихніч

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини