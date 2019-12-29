Надмірна вага допоможе у лікуванні раку – вчені, фото: pixabay

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Ракурс

Ожиріння та надмірна вага може допомогти у лікуванні ракових захворювань.

Це підвищить шанси вижити хворим на недрібноклітинний рак легенів. В журналі JAMA Oncology опублікували результати досліджень.

Експерти з Університету Фліндерса розповіли, що такий спосіб достатньо дієвий. Терапія спрямована на блокування механізму розвитку заражених клітин.

Дослідження показали, що надлишкова вага — фактор ризику появи безлічі захворювань. Водночас у деяких випадках, від неї може бути й користь.

Спеціалісти проаналізували дані чотирьох клінічних випробувань чекпоінт-інгібіторів. В них взяли участь 1434 пацієнти. З’ясувалось, що недрібноклітинний рак легенів не було зафіксовано у людей з ожирінням.

Недрібноклітинний рак легенів — найпоширеніший різновид онкологічних захворювань, що супроводжується високою летальністю. Близько 90% осіб після ідентифікації хвороби помирають передчасно.