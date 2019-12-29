Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Миколаївщині чиновника викрили у хабарництві, фото: pixabay

На Миколаївщині чиновника викрили у хабарництві (ФОТО)

29 гру 2019, 14:40
999

Хабарництво зафіксовано у Миколаївській міській раді.

Керівник управління підозрюються у незаконному отриманні коштів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

За даними правоохоронців, чиновник залучив посередника, щоб приховати протиправну діяльність. Його роль полягала у винесення коштів, одержаних у якості хабара, зі службового кабінету. В подальшому посередник віддавав гроші посадовцю.

Порушника затримали після отримання та передачі 30 тис. грн неправомірної вигоди. Поліцейські проводять санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання осіб.

Справу розслідуватимуть за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 10 років в’язниці.

На Миколаївщині чиновника викрили у хабарництві, фото: Нацполіція

Раніше було викрито корупцію на державному підприємстві «Артемсіль». Чиновники вимагали 800 тис. грн хабара.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини