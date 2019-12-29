На Миколаївщині чиновника викрили у хабарництві, фото: pixabay

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Ракурс

Хабарництво зафіксовано у Миколаївській міській раді.

Керівник управління підозрюються у незаконному отриманні коштів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

За даними правоохоронців, чиновник залучив посередника, щоб приховати протиправну діяльність. Його роль полягала у винесення коштів, одержаних у якості хабара, зі службового кабінету. В подальшому посередник віддавав гроші посадовцю.

Порушника затримали після отримання та передачі 30 тис. грн неправомірної вигоди. Поліцейські проводять санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання осіб.

Справу розслідуватимуть за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 10 років в’язниці.

Раніше було викрито корупцію на державному підприємстві «Артемсіль». Чиновники вимагали 800 тис. грн хабара.