На Николаевщине чиновника уличили во взяточничестве, фото: pixabay

https://racurs.ua/n131442-na-nikolaevschine-chinovnika-ulichili-vo-vzyatochnichestve-foto.html

Ракурс

Взяточничество зафиксировано в Николаевском городском совете.

Руководитель управления подозревается в незаконном получении средств. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, чиновник привлек посредника, чтобы скрыть противоправную деятельность. Его роль заключалась в доставке средств, полученных в качестве взятки, из служебного кабинета. В дальнейшем посредник отдавал деньги чиновнику.

Нарушителя задержали после получения и передачи 30 тыс. грн неправомерной выгоды. Полицейские проводят санкционированные обыски по месту работы и проживания лиц.

Дело расследуют по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее было зафиксирован факт коррупции на государственном предприятии «Артемсоль». Чиновники требовали 800 тыс. грн взятки.