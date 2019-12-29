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На Николаевщине чиновника уличили во взяточничестве, фото: pixabay

На Николаевщине чиновника уличили во взяточничестве (ФОТО)

29 дек 2019, 14:40
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Взяточничество зафиксировано в Николаевском городском совете.

Руководитель управления подозревается в незаконном получении средств. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, чиновник привлек посредника, чтобы скрыть противоправную деятельность. Его роль заключалась в доставке средств, полученных в качестве взятки, из служебного кабинета. В дальнейшем посредник отдавал деньги чиновнику.

Нарушителя задержали после получения и передачи 30 тыс. грн неправомерной выгоды. Полицейские проводят санкционированные обыски по месту работы и проживания лиц.

Дело расследуют по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

На Николаевщине чиновника уличили во взяточничестве, фото: Нацполиция

Ранее было зафиксирован факт коррупции на государственном предприятии «Артемсоль». Чиновники требовали 800 тыс. грн взятки.

Источник: Ракурс


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