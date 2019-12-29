Киев вернул 81 гражданина, а в ОРДЛО отдали 139 боевиков - СМИ, фото: PavlovskyNews

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Ракурс

Обмен пленными между Украиной и ОРДЛО закончился.

В Украину вернется 81 заложник, в ОРДЛО отдали — 139 боевиков. Об этом сообщают журналисты телеканала «112 Украина».

139 на 81 — это окончательные цифры. Обмен закончен, — говорится в сообщении.

На контрольно-пропускном пункте «Майорское», как заявляют очевидцы, обмен уже не происходит. Стороны провели необходимую процедуру по выдаче задержанных лиц. По предварительной информации, из «серой зоны» из КПВВ проехали автобусы с людьми в сопровождении ОБСЕ. Официальной информации о результатах не было объявлено.

Известно, что на подконтрольную территорию уже вернулись 25 украинских. Они были переданы боевиками самопровозглашенной «Луганской народной республики». Никто из них не захотел остаться в оккупированном Луганске.

Ранее информацию о возможном освобождении из плена ОРДЛО около 80 заложников подтвердила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.