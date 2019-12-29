Київ повернув 81 людину, а в ОРДЛО віддали 139 бойовиків – ЗМІ, фото: PavlovskyNews

https://racurs.ua/ua/n131441-kyyiv-povernuv-81-ludynu-a-v-ordlo-viddaly-139-boyovykiv-zmi.html

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Обмін полоненими між Україною і ОРДЛО закінчився.

В Україну повернеться 81 заручник, в ОРДЛО віддали — 139 бойовиків. Про це повідомляють журналісти телеканалу «112 Україна».

139 на 81 — це остаточні цифри. Обмін закінчений, — йдеться в повідомленні.

На контрольно-пропускному пункті «Майорське», як заявляють очевидці, обмін вже не відбувається. Сторони провели необхідну процедуру щодо видачі затриманих осіб. За попередньою інформацією, з «сірої зони» через КПВВ проїхали автобуси з людьми у супроводі ОБСЄ. Офіційної інформації щодо результатів не було оголошено.

Відомо, що на підконтрольну територію вже повернулися 25 українців. Вони були передані бойовиками самопроголошеної «Луганської народної республіки». Ніхто з них не захотів залишитися в окупованому Луганську.

Раніше інформацію про можливе звільнення з полону ОРДЛО близько 80 заручників підтвердила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.