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Избыточный вес поможет в лечении рака - ученые, фото: pixabay

Избыточный вес поможет в лечении рака — ученые

29 дек 2019, 15:06
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Ожирение и избыточный вес может помочь в лечении раковых заболеваний.

Это повысит шансы выжить больным немелкоклеточным раком легких. В журнале JAMA Oncology опубликовали результаты исследований.

Эксперты из Университета Флиндерса рассказали, что такой способ достаточно действенный. Терапия направлена на блокирование механизма развития зараженных клеток.

Исследования показали, что избыточный вес — фактор риска возникновения множества заболеваний. В то же время в некоторых случаях, от него может быть и польза.

Специалисты проанализировали данные четырех клинических испытаний чекпоинт ингибиторов. В них приняли участие 1434 пациента. Выяснилось, что немелкоклеточный рак легких не был зафиксирован у людей с ожирением.

Немелкоклеточным раком легких — самая распространенная разновидность онкологических заболеваний, сопровождается высокой летальностью. Около 90% лиц после идентификации болезни умирают преждевременно.

Источник: Ракурс


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