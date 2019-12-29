Офис президента приготовил «темники» для комментирования обмена на Донбассе, фото — ОП

https://racurs.ua/n131446-ofis-prezidenta-prigotovil-temniki-dlya-kommentirovaniya-obmena-na-donbasse-socseti-foto.html

Ракурс

Офис президента Украины приготовил «темники» для комментирования в соцсетях и СМИ обмена на Донбассе, который сегодня произошел возле Горловки.

Текст такого неофициального документа, который якобы поступил в областные государственные администрации, распространили в соцсетях общественные активисты. В частности, Иван Оберемко и Роман Синицын рассказали в Фейсбук, что им по разным ОГА «начали сливать темники от Офиса президента».

Факт-чекинг информации поступил от одного из депутатов правящего монобольшинства в Раде Михаила Радуцкого. Он опубликовал в Фейсбуке текст якобы «темника» почти без правок.

В частности, в Офисе президента советуют обосновывать необходимость освобождения большого количества преступников, воевавших против Украины и убивавших ее военных, а также участников Революции достоинства тем, что «Украина освобождает преступников в обмен на освобождение из плена наших героев». В документе упоминаются предыдущие обмены, в частности, возвращение Надежды Савченко.

Об освобождении по решению суда пятерых экс-беркутовцев, то в инструкции указано:

Кто именно из родственников героев Небесной сотни уполномочил сотни диванных экспертов от их имени осуждать обмен украинских пленных героев на убийц-беркутовцев? Делам о расстреле Майдана скоро уже 6 лет — что или кто мешал установлению справедливости?

По версии авторов «темника», без освобождения беркутовцев «наши герои так и остались бы в плену, ежедневно рискуя жизнью».

В инструкции также содержится упоминание об освобождении в октябре 2011 года израильского капрала Гилада Шалита в обмен на более чем 1 тыс. палестинских заключенных.

«Ракурс» сообщал, что 28 декабря президент Зеленский подтвердил, что на 29 декабря запланирован обмен пленными. Сегодня он произошел в районе КПВВ «Майорское» возле оккупированной Горловки без представителей украинских СМИ.

Об обмене президенты Украины и России договорились в начале декабря во время «нормандского саммита» в Париже.