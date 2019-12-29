Погода в Украине: 30 декабря будут солнечно, но морозно, фото: pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 30 декабря изменится.

Синоптики зафиксируют снижение температурных показателей. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Почти во всех регионах страны будет морозно. В среднем от 0 до -3 градусов.

Температура воздуха на Западе и Севере Украины останется стабильной. В этой части страны никаких осадков не ожидается. Дневная температура воздуха в среднем составит +1 … -3 градуса.

На Востоке, Центре и Юге Украины, как отмечают синоптики, ожидается более теплая погода. Термометры покажут от 0 до +4. Не ожидается ни дождя, ни снега. Украинцев ждет солнечная погода.

В Киеве возможно повышение геомагнитного индекса. Он покажет отметку в 2−3 пункта.

Ранее Гидрометцентр дал прогноз погоды на Новый год. По словам метеорологов, погода в Украине на Новый год ожидается без снега и морозов.