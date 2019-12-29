Погода в Україні: 30 грудня буде сонячно, але морозяно, фото: pixabay

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Погода в Україні 30 грудня зміниться.

Фіксуватиметься зниження температурних показників. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Майже у всіх регіонах країни буде морозяно. В середньому від 0 до -3 градусів.

Температура повітря на Заході та Півночі України залишатиметься стабільною. У цій частині країни жодних опадів не очікується. Денна температура повітря в середньому становитиме +1…-3 градуси.

На Сході, Центрі та Півдні України, як зазначають синоптики, очікується більш тепла погода. Термометри покажуть від 0 до +4. Там теж не очікується ні дощу, ні снігу. Українців чекає сонячна погода.

У Києві можливе підвищення геомагнітного індексу. Він покаже позначку у 2−3 пункти.

Раніше Гідрометцентр дав прогноз погоди на Новий рік. За словами метеорологів, погода в Україні на Новий рік очікується без снігу та морозів.