Офіс президента приготував «темники» для коментування обміну на Донбасі, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n131446-ofis-prezydenta-prygotuvav-temnyky-dlya-komentuvannya-obminu-na-donbasi-socmereji-foto.html

Ракурс

Офіс президента України приготував «темники» для коментування у соцмережах та ЗМІ обміну на Донбасі, який сьогодні відбувся поблизу Горлівки.

Текст такого неофіційного документу, який нібито надійшов в обласні державні адміністрації, розповсюдили в соцмережах громадські активісти. Зокрема, Іван Оберемко та Роман Сініцин розповіли у Фейсбук, що їм з різних ОДА «почали зливати темники від Офісу президента».

Факт-чекінг інформації начебто надійшов від одного із депутатів провладної монобільшості у Раді Михайла Радуцького. Він опублікував у Фейсбук текст «темника» майже без правок.

Зокрема, в Офісі президента радять обґрунтовувати необхідність звільнення великої кількості злочинців, які воювали проти України та вбивали її військових, а також учасників Революції гідності тим, що «Україна звільняє злочинців в обмін на звільнення з полону наших героїв». В документі згадуються попередні обміни, зокрема, Надії Савченко.

Щодо звільнення за рішенням суду п’ятьох екс-беркутівців із «чорної сотні», то в інструкції зазначено:

Хто саме з родичів героїв Небесної сотні уповноважив сотні диванних експертів від їхнього імені засуджувати обмін українських полонених героїв на вбивць-беркутівців? Справам про розстріл Майдану скоро вже 6 років — що чи хто заважав встановленню справедливості?

За версією авторів «темника», без звільнення беркутівців «наші герої так і залишилися б у полоні, щодня ризикуючи життям».

В інструкції також є міститься згадка про звільнення у жовтні 2011 року ізраїльського капрала Гілада Шаліта в обмін на більш ніж 1 тис. палестинських в’язнів.

«Ракурс» повідомляв, що 28 грудня президент Зеленський підтвердив, що на 29 грудня запланований обмін полоненими з ОРДЛО. Сьогодні він відбувся в районі КПВВ «Майорське» біля окупованої Горлівки без представників українських ЗМІ.

Про обмін президенти України та Росії домовилися на початку грудня під час «нормандського саміту» в Парижі.