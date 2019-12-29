Обмен у Горловки СБУ опубликовала список освобожденных, фото — Фейсбук О.Дихнич

https://racurs.ua/n131448-jurnalist-aseev-terrorist-lusvargi-eks-berkutovcy-kogo-menyali-vozle-gorlovki-spisok.html

Ракурс

На Донбассе 29 декабря состоялся масштабный обмен пленными, 76 украинцев готовятся лететь в Киев.

В рамках обмена домой вернулся журналист Станислав Асеев, который в плену пробыл 2,5 года (962 дня). 22 октября так называемый суд Донецка приговорил журналиста к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Асеев исчез в Донецкой области 2 июня 2017 года — его похитили российские наемники.

Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, которые вернулись из тюрем ДНР-ЛНР. Из плена освободили 12 военных.

Остальные 64 освобожденных — гражданские лица.

Украина сегодня передала террористам пятерых экс-беркутовцев, которых вчера со скандалом освободили в Киеве. Речь идет об Олеге Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, которые находились под стражей, а также Сергея Тамтуру и Александра Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом. Киевский апелляционный суд отпустил их под личное обязательство.

Адвокат Валентин Рыбин рассказал, что Аброськина, Зинченко и Янишевского передали в так называемую ДНР, Маринченко и Тамтуру — в фейковую ЛНР. Ранее семьи Героев Небесной сотни обращались к президенту Зеленского с просьбой не освобождать бывших беркутовцев для обмена.

Кроме того, в рамках обмена террористам передали гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который воевал против Украины и в начале мая 2018 года был задержан неравнодушными киевлянами в центре столицы. До нового ареста он жил в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП). В октябре 2016 года Лусварги задержали за участие в войне против Украины в так называемом мотострелковом батальоне «Викинг».