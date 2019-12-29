Обмен пленными: Париж, Берлин и Москва отреагировали на освобождение, Зеленский молчит, фото — Офис президента

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Обмен удерживаемых лиц, который 29 декабря состоялся между Украиной и так называемыми ДНР-ЛНР, прокомментировали правительства стран «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский пока не выразил официальную позицию, самолет с бывшими заложниками российских террористов прибудет в Борисполь примерно в 20.00.

В Кремле обмен назвали «новым шагом к выполнению комплекса минских соглашений». Об этом заявил представитель России на переговорах в Трехсторонний контактной группе в Минске Борис Грызлов.

Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе с закреплением этого статуса в Конституции, — сказал Грызлов для ТАСС.

Он также заявил, что Украина взяла на себя обязательство не преследовать освобожденных лиц.

Берлин и Париж приветствуют обмен. Так сообщила сегодня заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

Канцлер Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон приветствуют сегодняшнее освобождение и обмен пленными на востоке Украины, — заявила она в Твиттер.

Кроме того, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Они положительно оценили обмен удерживаемых лиц, которій состоялся в Донецкой области по схеме «всех установленных на всех установленных».

Президент Владимир Зеленский пока официально не комментировал обмен, а вот министр иностранных дел Вадим Пристайко в Твиттер написал, что это — лучший новогодний подарок для 76 украинских семей.