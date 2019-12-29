Париж, Берлин и Москва отреагировали на обмен, Зеленский молчитhttps://racurs.ua/n131449-parij-berlin-i-moskva-otreagirovali-na-obmen-zelenskiy-molchit.htmlРакурс
Обмен удерживаемых лиц, который 29 декабря состоялся между Украиной и так называемыми ДНР-ЛНР, прокомментировали правительства стран «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский пока не выразил официальную позицию, самолет с бывшими заложниками российских террористов прибудет в Борисполь примерно в 20.00.
В Кремле обмен назвали «новым шагом к выполнению комплекса минских соглашений». Об этом заявил представитель России на переговорах в Трехсторонний контактной группе в Минске Борис Грызлов.
Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе с закреплением этого статуса в Конституции, — сказал Грызлов для ТАСС.
Он также заявил, что Украина взяла на себя обязательство не преследовать освобожденных лиц.
Берлин и Париж приветствуют обмен. Так сообщила сегодня заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.
Канцлер Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон приветствуют сегодняшнее освобождение и обмен пленными на востоке Украины, — заявила она в Твиттер.
Кроме того, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Они положительно оценили обмен удерживаемых лиц, которій состоялся в Донецкой области по схеме «всех установленных на всех установленных».
Президент Владимир Зеленский пока официально не комментировал обмен, а вот министр иностранных дел Вадим Пристайко в Твиттер написал, что это — лучший новогодний подарок для 76 украинских семей.
Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы «всех-на-всех» — это приоритет, — написал Пристайко.