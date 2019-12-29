Политзаключенных из Крыма включат в следующий обмен с Россией, фото — Офис президента

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Политических заключенных Кремля, содержащихся в России и на оккупированном ею полуострове Крым, включат в следующий обмен удерживаемыми лицами. Эту категорию заложников Москвы включат в списки в следующий раз, сообщило 29 декабря представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

Работа по освобождению продолжается. Сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские узники будут включены в следующий этап освобождения, — говорится в заявлении, которое представительство президента в Крыму распространило сегодня в Фейсбук.

У Зеленского настаивают на том, что «ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт и борьба за каждого нашего гражданина продолжается».

Напомним, что в рамках обмена пророссийские боевики из так называемых ДНР и ЛНР выдали Украине 76 человек (12 военных и 64 гражданских лиц).

Ранее Служба безопасности Украины сообщала, что всего в плену боевиков на Донбассе находится 250 человек. Предыдущие большие обмены проходили в декабре 2017 года, а также 7 сентября 2019 года. Осенью этого года из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них были 24 моряка, которых Россия захватила в Керченском проливе в 2018 году, политзаключенные Кремля Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Павел Гриб.