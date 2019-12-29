Освобожденных в ДНР-ЛНР украинцев встречают в «Борисполе», фото — Офис президента

https://racurs.ua/n131453-osvobojdennyh-v-dnr-lnr-ukraincev-vstrechaut-v-borispole-translyaciya.html

Ракурс

Освобожденных в ОРДЛО украинцев вечером 29 декабря встречают в аэропорту «Борисполь». На аэродром прибыло руководство страны, а также родственники украинских граждан, которых обменяли на убийц и террористов.

Напомним, что на КПВВ «Майорское» сегодня с 11.00 до 17.00 происходил обмен удерживаемых лиц. На контролируемую правительством часть Украины вернулись 76 граждан, в том числе 12 военнопленных.

Четверо украинцев отказались участвовать в обмене и остались на оккупированной территории. Причина этого — их семьи, проживающих в ОРДЛО. В списке на обмен был 141 человек, которых осудили в Украине, но 14 из них отказались ехать на оккупированную территорию. Всего Украина выдала 123 человека (60 — Донецку и 63 — Луганску), а взамен получила 76 человек.