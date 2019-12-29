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Звільнених у ДНР-ЛНР українців зустрічають у «Борисполі», фото — Офіс президента

Звільнених в ДНР-ЛНР українців зустрічають у «Борисполі» (ТРАНСЛЯЦІЯ)

29 гру 2019, 20:23
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Звільнених з ОРДЛО українців увечері 29 грудня зустрічають в аеропорту «Бориспіль». На аеродром прибуло керівництво країни, а також родичі обміняних сьогодні українських громадян.

Нагадаємо, що на КПВВ «Майорське» сьогодні з 11.00 до 17.00 відбувався обмін утримуваних осіб. На контрольовану урядом частину України повернулися 76 громадян, в тому числі 12 військовополонених.

Четверо українців відмовилися брати участь в обміні і залишились на окупованій території. Причина цього — їхні родини, які мешкають в ОРДЛО. У списку на обмін була 141 особа, яку засудили в Україні, але 14 з них відмовились їхати на окуповану територію. Всього Україна видала 123 людини (60 — Донецьку і 63 — Луганську), а навзамін отримала 77 людей.

Джерело: Ракурс


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