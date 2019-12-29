Новини Великої Британії: дипломати Лондона розповіли про курйози 2019 року, фото — SFW

https://racurs.ua/ua/n131452-scho-odyagnuty-do-korolevy-i-telefon-50-cent-brytanski-dyplomaty-rozpovily-pro-kuryozy-2019-roku.html

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Питання про вибір сукні для прийому в Віндзорському замку і прохання надати телефон репера 50 Cent увійшли в число найбільш безглуздих запитів, отриманих в 2019 році британськими диппредставництвами за кордоном.

Список із десяти найбільш смішних або дурних питань, які надійшли до британських дипломатів, за традицією незадовго до Нового року опублікувало МЗС Сполученого Королівства.

Один з підданих Єлизавети II вирішив поскаржитися в британське посольство на жахливий обід, яким його нагодували на борту літака, і попросив дипломатів допомогти йому перебронювати квиток на зворотний рейс, щоб повернутися на батьківщину бортом іншої авіакомпанії. Ще один британець хотів, щоб дипломати допомогли йому повернути дорогі навушники, забуті ним в номері французького готелю.

Одним з найбільш незвичайних був дзвінок в британське консульство в Нігерії. Керуючись лише йому зрозумілою логікою, чоловік зажадав, щоб співробітники дипмісії дістали для нього телефонний номер американського музиканта 50 Cent. Дама зі Швеції, яку запросили на прийом до Віндзорського замку, звернулася в британське консульство за консультацією у виборі вечірнього вбрання.

Курйозним було й прохання чоловіка надати британське громадянство його синові на тій підставі, що, згідно з підрахунками батьків, він був зачатий на території Сполученого Королівства, хоча народився в зовсім іншій країні.

За даними МЗС країни, за рік у британські диппредставництва за кордоном зателефонували 330 тис. разів. У 2019 понад 3,4 тис. британців потрапили у лікарні і 5 тис. заарештовані за кордоном, а понад 27 тис. мандрівників з Великої Британії звернулися в представництва своєї країни у зв’язку з втратою або викраденням паспортів.