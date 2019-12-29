Новости Великобритании: дипломаты Лондона рассказали о курьезных просьбах 2019 года, фото — SFW

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Вопрос о выборе платья для приема в Виндзорском замке и просьбы предоставить телефон рэпера 50 Cent вошли в число самых нелепых запросов, полученных в 2019 году британскими диппредставительствами за рубежом.

Список из десяти самых смешных или глупых вопросов, поступивших к британским дипломатам, по традиции незадолго до Нового года опубликовал МИД Соединенного Королевства.

Один из подданных Елизаветы II решил пожаловаться в британское посольство на ужасный обед, которым его накормили на борту самолета, и попросил дипломатов помочь ему перебронировать билет на обратный рейс, чтобы вернуться на родину бортом другой авиакомпании. Еще один британец хотел, чтобы дипломаты помогли ему вернуть дорогие наушники, забытые им в номере французского отеля.

Одним из самых необычных был звонок в британское консульство в Нигерии. Руководствуясь только ему понятной логикой, мужчина потребовал, чтобы сотрудники дипмиссии получили для него номер американского музыканта 50 Cent. Дама из Швеции, которую пригласили на прием в Виндзорский замок, обратилась в британское консульство, чтобы получить консультацию в выборе вечернего наряда.

Курьезными были и просьбы мужчины предоставить британское гражданство его сыну на том основании, что, согласно подсчетам родителей, он был зачат на территории Соединенного Королевства, хотя родился в совершенно другой стране.

По данным МИД страны, за год в британские диппредставительства за рубежом позвонили 330 тыс. раз. В 2019 году более 3,4 тыс. британцев были госпитализированы и 5 тыс. арестованы за рубежом, а более 27 тыс. путешественников из Великобритании обратились в представительства своей страны в связи с потерей или кражей паспортов.