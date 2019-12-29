Ракурсhttps://racurs.ua/
Лоукостер Ernest Airlines призупинив польоти і припинив продаж квитків в Україні, фото — Ernest Airlines
Італійський лоукостер Ernest Airlines призупинив польоти і припинив продаж квитків в Україніhttps://racurs.ua/ua/n131451-italiyskyy-loukoster-ernest-airlines-pryzupynyv-poloty-i-prypynyv-prodaj-kvytkiv-v-ukrayini.htmlРакурс
Італійська бюджетна авіакомпанія Ernest Airlines (Ернест Ейрлайнс) призупинила польоти і припинила продаж квитків в Україні від 13 січня.
Лоукостер пояснив це рішення відкликанням ліцензії Національним управлінням цивільної авіації Італії.
Наша компанія змушена тимчасово припинити продаж квитків на власні рейси, починаючи з 13 січня 2020 року, оскільки Національне управління цивільної авіації Італії (ENAC) повідомило нас про тимчасове призупинення дії нашої експлуатаційної ліцензії з 13 січня 2020 року, — повідомляється на сайті Еrnest Airlines.
Авіакомпанія обіцяє відновити продаж квитків у випадку, якщо вона виконає передбачені чинним законодавством вимоги, а ENAC відкличе своє рішення. Про причини проблем із ліцензією перевізник не повідомляє.
Продаж квитків призупинено з 13 січня на всі рейси, а тим, хто придбав авіаквитки на рейси, які відправляються починаючи з цієї дати, порадили звернутися за поверненням вартості квитка, заповнивши он-лайн форму.
В Україні цей італійський лоукостер літає з Києва, Одеси та Львова до Мілана, Неаполя, Болоньї, Риму, Венеції. Рейс з Одеси до Риму відкрився навесні цього року.
Загрузка...