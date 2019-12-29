Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Лоукостер Ernest Airlines призупинив польоти і припинив продаж квитків в Україні, фото — Ernest Airlines

Італійський лоукостер Ernest Airlines призупинив польоти і припинив продаж квитків в Україні

29 гру 2019, 19:19
999

Італійська бюджетна авіакомпанія Ernest Airlines (Ернест Ейрлайнс) призупинила польоти і припинила продаж квитків в Україні від 13 січня.

Лоукостер пояснив це рішення відкликанням ліцензії Національним управлінням цивільної авіації Італії.

Наша компанія змушена тимчасово припинити продаж квитків на власні рейси, починаючи з 13 січня 2020 року, оскільки Національне управління цивільної авіації Італії (ENAC) повідомило нас про тимчасове призупинення дії нашої експлуатаційної ліцензії з 13 січня 2020 року, — повідомляється на сайті Еrnest Airlines.

Авіакомпанія обіцяє відновити продаж квитків у випадку, якщо вона виконає передбачені чинним законодавством вимоги, а ENAC відкличе своє рішення. Про причини проблем із ліцензією перевізник не повідомляє.

Продаж квитків призупинено з 13 січня на всі рейси, а тим, хто придбав авіаквитки на рейси, які відправляються починаючи з цієї дати, порадили звернутися за поверненням вартості квитка, заповнивши он-лайн форму.

В Україні цей італійський лоукостер літає з Києва, Одеси та Львова до Мілана, Неаполя, Болоньї, Риму, Венеції. Рейс з Одеси до Риму відкрився навесні цього року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше