Пожежі в Австралії: громадяни вимагають заборонити новорічні феєрверки у Сіднеї, фото — Салют-Львів

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Ракурс

Понад 265 тис. осіб підписали петицію із закликом скасувати знамениті на увесь світ новорічні феєрверки в Сіднеї. Заощаджені гроші австралійці попросили витратити на боротьбу з великими лісовими пожежами, які в Австралії досягли піку в грудні.

19 грудня в штаті Південний Уельс і Сіднеї ввели режим надзвичайного стану: до 29 грудня в країні налічується близько сотні пожеж, половина з них — неконтрольовані. Внаслідок цього в країні вже загинули дев’ять чоловік, зруйновано 800 будинків, а температура б'є національні рекорди, повідомляє CNN. Місто Балморал, що знаходиться на південному заході від Сіднея, виявилося майже повністю зруйнованим пожежами.

На тлі цього в листопаді на сайті Change.org і з’явилася петиція з вимогою скасувати феєрверки. В якості аргументів називали суму коштів, яку мали намір витратити на них у цьому році — 4 млн дол. На думку жителів, в країні і так «досить вогню і диму».

Онлайн-петиції вважаються малоефективним методом діалогу з владою, але в уряді Сіднея відреагували на заклик, коли під ним підписалися чверть мільйона чоловік. Утім, лорд-мер Сіднея Кловер Мур заявила, що місто не скасує новорічні феєрверки, що стали за роки однією з візитних карток Сіднея.

Ми не можемо скасувати феєрверк, і навіть якщо б могли — це б не принесло нам практично ніякої користі. Феєрверки були заплановані ще 15 місяців тому, і велика частина коштів на них вже витрачена.

Австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон також заявив, що феєрверки мають відбутися за планом.

У Новий рік весь світ дивиться на Сідней. Щороку так. Вони дивляться на наш настрій, вони дивляться на нашу пристрасть і думають: «Яке дивне місце»! — повідомив керівник уряду Австралії.

Проти проведення феєрверків виступив комісар пожежної служби Сіднея Шейн Фітцсіммонс. Він попередив, що якщо новорічна традиція буде хоч якось загрожувати людям, то вони не допустять запусків, незважаючи на позицію уряду.

На початку літа цього року «Ракурс» повідомляв, що в сонячній Австралії випав сніг.