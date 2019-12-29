Пожары в Австралии: граждане требуют запретить новогодние фейерверки в Сиднее, фото — Салют-Львов

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Ракурс

Более 265 тыс. человек подписали петицию с призывом отменить знаменитые на весь мир новогодние фейерверки в Сиднее. Сэкономленные деньги австралийцы попросили потратить на борьбу с крупными лесными пожарами, которые в Австралии достигли пика в декабре.

19 декабря в штате Южный Уэльс и Сиднее ввели режим чрезвычайного положения: 29 декабря в стране насчитывалось около сотни пожаров, половина из них — неконтролируемые. Уже погибли девять человек, разрушены 800 домов, а температура бьет национальные рекорды, сообщает CNN. Город Балморал, который находится на юго-западе от Сиднея, оказался почти полностью разрушенным пожарами.

На фоне этого в ноябре на сайте Change.org и появилась петиция с требованием отменить фейерверки. В качестве аргументов называли сумму средств, которую намеревались потратить на них в этом году — 4 млн долл. По мнению жителей, в стране и так «достаточно огня и дыма».

Онлайн-петиции считаются малоэффективным методом диалога с властью, но в правительстве Сиднея отреагировали на призыв, когда под ним подписались четверть миллиона человек. Впрочем, лорд-мэр Сиднея Кловер Мур заявила, что город не отменит новогодние фейерверки, ставшие за годы одной из визитных карточек Сиднея.

Мы не можем отменить фейерверк, и даже если бы могли — это бы не принесло нам практически никакой пользы. Фейерверки были запланированы еще 15 месяцев назад, и большая часть средств уже израсходована.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон также заявил, что фейерверки должны состояться по плану.

В Новый год весь мир смотрит на Сидней. Ежегодно так. Они смотрят на наше настроение, они смотрят на нашу страсть и думают: «Какое удивительное место»! — сообщил глава правительства Австралии.

Против проведения фейерверков выступил комиссар пожарной службы Сиднея Шейн Фитцсиммонс. Он предупредил, что если новогодняя традиция будет хоть как-то угрожать людям, то спасатели не допустят запусков, несмотря на позицию правительства.

В начале лета этого года «Ракурс» сообщал, что в солнечной Австралии выпал снег.