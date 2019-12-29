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Лоукостер Ernest Airlines приостановил полеты и продажу билетов в Украине, фото — Ernest Airlines
Итальянский лоукостер Ernest Airlines приостановил полеты и продажу билетов в Украинеhttps://racurs.ua/n131451-italyanskiy-loukoster-ernest-airlines-priostanovil-polety-i-prodaju-biletov-v-ukraine.htmlРакурс
Итальянская бюджетная авиакомпания Ernest Airlines (Эрнест Эйрлайнс) приостановила полеты и прекратила продажу билетов в Украине с 13 января.
Лоукостер объяснил это решение отзывом лицензии Национальным управлением гражданской авиации Италии.
Наша компания вынуждена временно прекратить продажу билетов на собственные рейсы, начиная с 13 января 2020 года, поскольку Национальное управление гражданской авиации Италии (ENAC) сообщило о временной приостановке действия нашей эксплуатационной лицензии с 13 января 2020 года, — сообщается на сайте Еrnest Airlines.
Авиакомпания обещает возобновить продажу билетов в случае, если она выполнит предусмотренные действующим законодательством требования, а ENAC отзовет свое решение. О причинах проблем с лицензией перевозчик не сообщает.
Продажа билетов приостановлена с 13 января на все рейсы, а тем, кто приобрел билеты на рейсы, отправляющиеся начиная с этой даты, посоветовали обратиться за возвратом стоимости билета, заполнив он-лайн форму.
В Украине этот итальянский лоукостер летает из Киева, Одессы и Львова в Милан, Неаполь, Болонью, Рим, Венецию. Рейс из Одессы в Рим открылся весной этого года.
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