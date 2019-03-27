Лоукост Ernest Airlines начнет полеты из Одессы в Рим уже в апреле. Фото: Avianews

https://racurs.ua/n119973-loukost-ernest-airlines-nachnet-polety-iz-odessy-v-rim-uje-v-aprele.html

Ракурс

Итальянский лоукост Ernest Airlines займется реализацией авиарейсов из Одессы в Рим. Полеты будут осуществляться дважды в неделю и стартуют 19 апреля.

Авиационные власти Италии провели тендер на право выполнения рейсов. Документы на участие в конкурсе подали два авиаперевозчика: Ernest Airlines (Одесса-Рим) и Ryanair (Киев-Бергамо). Авиаперевозчиков оценили по ряду требований, в результате чего Ernest Airlines получил 60 баллов и выиграл право на осуществление перелетов. Лоукост Ryanair в ходе оценки смог набрать 57 баллов. Об этом сообщают avianews.

Отметим, что в ноябре 2018 года коммерческий директор Ryanair рассказал, что лоукост подал заявки на осуществление перелетов между тремя итальянскими городами и Украиной. Лоукост подал заявки на маршруты из Милана, Пизы и Болоньи, однако власти Италии не разрешили осуществлять перелеты.

Реализация рейсов была намечена на 2019 год.

Как ранее сообщал «Ракурс», лоукост Ryanair запустит прямой рейс Киев-Валенсия. Самолеты из украинской столицы в курортный город на берегу Средиземного моря начнут летать с 29 октября текущего года.