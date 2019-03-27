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Ракурс
Лоукост Ernest Airlines почне польоти з Одеси до Риму вже у квітні. Фото: Avianews

Лоукост Ernest Airlines почне польоти з Одеси до Риму вже у квітні

27 бер 2019, 23:40
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Італійський лоукост Ernest Airlines займеться реалізацією авіарейсів з Одеси до Риму. Польоти здійснюватимуться двічі на тиждень і стартують 19 квітня.

Авіаційна влада Італії провела тендер на право виконання рейсів. Документи на участь у конкурсі подали два авіаперевізника: Ernest Airlines (Одеса-Рим) і Ryanair (Київ-Бергамо). Авіаперевізників оцінили за низкою вимог, в результаті чого Ernest Airlines отримав 60 балів і виграв право на здійснення перельотів. Лоукост Ryanair під час оцінки зміг набрати 57 балів. Про це повідомляють avianews.

Зазначимо, що в листопаді 2018 року комерційний директор Ryanair розповів, що лоукост подав заявки на здійснення перельотів між трьома італійськими містами і Україною. Лоукост подав заявки на маршрути з Мілана, Пізи і Болоньї, проте влада Італії не дозволила здійснювати перельоти.

Реалізація рейсів була намічена на 2019 рік.

Як раніше повідомляв «Ракурс», лоукост Ryanair запустить прямий рейс Київ-Валенсія. Літаки з української столиці до курортного міста на березі Середземного моря почнуть літати з 29 жовтня поточного року.


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